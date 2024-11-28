Чем обусловлена нехватка сотрудников на крымских предприятиях?В первую очередь, это связано с нежеланием работать с молодым поколением, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.