Чем обусловлена нехватка сотрудников на крымских предприятиях?В первую очередь, это связано с нежеланием работать с молодым поколением, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
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