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Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

Несырьевой экспорт России достиг триллиона благодаря санкциям @ Виталий Аньков/РИА Новости Tекст: Ольга Самофалова Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта.

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