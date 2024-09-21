Лунная Афера НАСА прямо сейчас разоблачается... миссией Polaris Dawn от SpaceX. Аргумент 343

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(а на самом деле вовсю работает на разоблачение Америки в пользу России) причём здесь Россия автор, ложь никому в мире не интересна, а не только в России. Советую сначала думать, а потом писать. И что здесь компрометирующего лунную миссию НАСА хоть она возможно и была фальшивой? А что касается изображений то это не оригинальные фото, а сгенерированные изображения с помощью ИИ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ (HUD) И КАМЕРА Он активен только во время выхода в открытый космос и отображает давление, температуру и влажность в скафандре, одновременно отслеживая, как долго астронавты будут находиться в космическом вакууме.