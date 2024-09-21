3,8K прочитали Рубрика "Friendly fire". Что и говорить, удар пришёл откуда не ждали. Пока защитники полётов "Аполлонов" на Луну изо всех сил сражаются с бесчисленными фактами подтасовок и обмана, на которые указывают скептики, в это же самое время компания "СпейсХ" коварно сделала всё возможное, чтобы годы 1969-1972 окончательно вошли в анналы истории как время гигантского фэйка.
Лунная Афера НАСА прямо сейчас разоблачается... миссией Polaris Dawn от SpaceX. Аргумент 343
Комментарии
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Лев Добрый
Всё, как всегда, лапша липнет тем, кто по уму, не выше лоха!👍👈😜😱
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15 час.
ч
чвсатпкьл
(а на самом деле вовсю работает на разоблачение Америки в пользу России) причём здесь Россия автор, ложь никому в мире не интересна, а не только в России. Советую сначала думать, а потом писать. И что здесь компрометирующего лунную миссию НАСА хоть она возможно и была фальшивой? А что касается изображений то это не оригинальные фото, а сгенерированные изображения с помощью ИИ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ (HUD) И КАМЕРА Он активен только во время выхода в открытый космос и отображает давление, температуру и влажность в скафандре, одновременно отслеживая, как долго астронавты будут находиться в космическом вакууме.
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12 час.
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