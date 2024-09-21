Добрый Мир
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Добрый Мир

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Лунная Афера НАСА прямо сейчас разоблачается... миссией Polaris Dawn от SpaceX. Аргумент 343

Лунная Афера НАСА прямо сейчас разоблачается... миссией Polaris Dawn от SpaceX. Аргумент 343

3,8K прочитали Рубрика "Friendly fire". Что и говорить, удар пришёл откуда не ждали. Пока защитники полётов "Аполлонов" на Луну изо всех сил сражаются с бесчисленными фактами подтасовок и обмана, на которые указывают скептики, в это же самое время компания "СпейсХ" коварно сделала всё возможное, чтобы годы 1969-1972 окончательно вошли в анналы истории как время гигантского фэйка.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всё, как всегда, лапша липнет тем, кто по уму, не выше лоха!👍👈😜😱
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15 час.
ч
чвсатпкьл
(а на самом деле вовсю работает на разоблачение Америки в пользу России) причём здесь Россия автор, ложь никому в мире не интересна, а не только в России. Советую сначала думать, а потом писать. И что здесь компрометирующего лунную миссию НАСА хоть она возможно и была фальшивой? А что касается изображений то это не оригинальные фото, а сгенерированные изображения с помощью ИИ.  ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ (HUD) И КАМЕРА Он активен только во время выхода в открытый космос и отображает давление, температуру и влажность в скафандре, одновременно отслеживая, как долго астронавты будут находиться в космическом вакууме.
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12 час.

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