Кинолог Голубев: при выборе породы собаки нужно ориентироваться на свои возможности Начинающие собаководы задумываются о том, питомца какой породы лучше выбрать, ведь каждая порода требует особых навыков дрессировки и воспитания, особых условий содержания животного.