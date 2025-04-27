Кинолог Голубев: при выборе породы собаки нужно ориентироваться на свои возможности Начинающие собаководы задумываются о том, питомца какой породы лучше выбрать, ведь каждая порода требует особых навыков дрессировки и воспитания, особых условий содержания животного.
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