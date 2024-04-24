В Германии подняли тему объема примененного в конфликте на Украине химоружия

Член немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон обратился к властям страны с вопросом о том, фиксирует ли Берлин количество использованного в рамках украинского конфликта химоружия.
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