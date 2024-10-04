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Пять минут хорошего настроения. Муж и жена - одна сатана!

Пять минут хорошего настроения. Муж и жена - одна сатана!

- Слушай, у тебя потрясающая жена – умная, красивая, успешная. Как она в тебя влюбилась?- Когда нас знакомили 30 лет назад, она мне так понравилась, что я пошел на хитрость и прикинулся веселым, умным, щедрым, остроумным, с деньгами.

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