Пять минут хорошего настроения. Муж и жена - одна сатана!

- Слушай, у тебя потрясающая жена – умная, красивая, успешная. Как она в тебя влюбилась?- Когда нас знакомили 30 лет назад, она мне так понравилась, что я пошел на хитрость и прикинулся веселым, умным, щедрым, остроумным, с деньгами.