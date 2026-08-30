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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босс «БМВ»: «Ф-1» очень далека от идей нашей компании. Она нам не подходит»

Глава спортивного подразделения « БМВ » Франк ван Мил рассказал, почему производитель не заинтересован в возвращении в «Формулу-1».

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