Смех да и только: звездный анекдот от Иды Галич

Теледива Ида Галич поделилась с Пятым каналом анекдотом об одной веселой одесской семье. Ида ГаличБлогер и телеведущая — «Йося, заходи домой!» — «Мама, я шо, хочу кушать?» — «Нет, Йося, ты замерз!» Ида Галич — многогранная личность, которая успела заявить о себе не только как успешный блогер, но и как ведущая на телевидении, предпринимательница и даже певица.