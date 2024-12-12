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Пятый канал

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Смех да и только: звездный анекдот от Иды Галич

Смех да и только: звездный анекдот от Иды Галич

Теледива Ида Галич поделилась с Пятым каналом анекдотом об одной веселой одесской семье. Ида ГаличБлогер и телеведущая — «Йося, заходи домой!» — «Мама, я шо, хочу кушать?» — «Нет, Йося, ты замерз!»   Ида Галич — многогранная личность, которая успела заявить о себе не только как успешный блогер, но и как ведущая на телевидении, предпринимательница и даже певица.

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