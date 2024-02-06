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Парламентская газета

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Мединский считает, что Иван Грозный не страдал душевной болезнью

Мединский считает, что Иван Грозный не страдал душевной болезнью

Иван IV, прозванный Грозным, был человеком с тяжелым характером, но в его поступках была логика. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

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