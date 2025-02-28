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Ефимов: участок в Войковском районе реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Войковском районе реорганизуют по программе КРТ

Участок площадью 0,47 га реорганизуют в Войковском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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