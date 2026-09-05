ФФККР изменила сообщение об отзыве нейтрального статуса Кондратюка

ФФККР скорректировала сообщение об отзыве нейтрального статуса у фигуриста Марка Кондратюка. Первоначально решение подтвердил ISU, но позже изменил.
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