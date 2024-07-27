Объявлено о массовом выдворении мигрантов из России

Почти тысячу задержанных в Петербурге мигрантов выдворят из России! Нарушителей выявляют ежедневно.В последние месяцы в нашей стране особое внимание уделяется проблемам с незаконным пребыванием мигрантов на территории Российской Федерации.
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