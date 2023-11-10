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Вечная проблема: что не так с правилами по провозу ручной клади

Вечная проблема: что не так с правилами по провозу ручной клади

Школьнице из Петербурга пришлось принимать взрослое решение в аэропорту Сочи. 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с соревнований по танцам, не хотели пускать в самолёт из-за якобы слишком большой ручной клади.

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