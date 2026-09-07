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Великая русская чемпионка UFC оставила пояс из-за травмы. Шевченко вернется не раньше, чем через год

Великая русская чемпионка UFC оставила пояс из-за травмы. Шевченко вернется не раньше, чем через год

А ведь Валентине уже 38.Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко официально отказалась от своего пояса и объявила о вынужденном перерыве из-за травмы.

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