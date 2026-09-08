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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В МКОУ Новоаннинскую ОШ № 2 требуется методист

В МКОУ Новоаннинскую ОШ № 2 требуется методист. Обращаться по телефону: +7 (960) 874-64-56.

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