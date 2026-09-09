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Toyota пришлось придумать дополнительную защиту, чтобы Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado 250 не угоняли

Toyota пришлось придумать дополнительную защиту, чтобы Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado 250 не угоняли

Вот только цена такой защиты составляет 1260 долларов Toyota представила в Австралии дополнительную противоугонную систему для внедорожников Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

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