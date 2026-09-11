C 2027 года вместо "углублёнки" старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал новые правила для учеников 10–11-х классов.С 1 сентября 2027 года в русских школах начнёт действовать новый образовательный стандарт для старших классов.
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