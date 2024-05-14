Пленный боевик ВСУ Гут: добровольцы стали отказываться вступать в «Кракен»

Все меньше украинцев хотят вступать в ряды неонацистского формирования «Кракен»*. Об этом заявил входящий в это подразделение военный ВСУ Илья Гут, которого взяла в плен российская группировка «Север», сообщило РИА «Новости».
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