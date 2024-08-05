На выходных в Омске отпраздновали День города. Как вам праздничные мероприятия? Проголосуйте (анонимно) в опросе ниже👇 Новости Омска.
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На выходных в Омске отпраздновали День города. Как вам праздничные мероприятия? Проголосуйте (анонимно) в опросе ниже👇 Новости Омска.