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Директору ДК железнодорожников избрали меру пресечения

Директору ДК железнодорожников избрали меру пресечения

Елене Марченко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 июля 2024 года. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении директора дома культуры железнодорожников Елены Марченко.

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