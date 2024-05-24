Директору ДК железнодорожников избрали меру пресечения

Елене Марченко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 июля 2024 года. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении директора дома культуры железнодорожников Елены Марченко.
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