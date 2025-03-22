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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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30 очков Паоло Банкеро помогли «Орландо» победить «Вашингтон»

Банкеро набрал 30 очков (11 из 22 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 8 подборов и 5 передач при 2 потерях за 31 минуту на площадке.

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