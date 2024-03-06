Булыкин: пока догонять "Зенит" и "Краснодар" получается только у "Динамо"

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин подвел итоги 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), выразив надежду, что московские клубы смогут догнать "Краснодар" и петербургский "Зенит", передает "Vprognoze.
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