Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Misha Glusch
    пясда чухонииПремьер Финляндии...
  • antanas Semiakinas
    Пиндосам писей по рылу,вот как это называется.Путин знает с кем и как говорить 😜Соглашение с араб...
  • Misha Glusch
    👍«Письмо с фронта»...

Украинские боевики ударили по Донецку и Горловке из натовской артиллерии

Украинские боевики ударили по Донецку и Горловке из натовской артиллерии

Украинские боевики осыпали Донецк и Горловку снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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