Прогноз погоды в Крыму на 31 мая ☂️ В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +19 и пасмурно В Евпатории +21 и небольшой дождь В Черноморском +21 и ясно В Джанкое +24 и небольшой дождь В Ялте +19 и небольшой дождь В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +20 и небольшой дождь В Армянске +24 и небольшой дождь В Красноперекопске +23 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +20 и ясно В Судаке +19 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.