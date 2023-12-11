Эксперт заявил о необходимости создания совместного банка РФ и Саудовской Аравии

РИАМО - 11 дек. Президент Optimum Business Consulting Bureau Омар Бахлайуа заявил, что отсутствие совместного банка, способного работать в интересах Саудовской Аравии и России, становится преградой для развития бизнес-проектов, пишет издание «Прайм».
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