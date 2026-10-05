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Регионы России

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Индекс МосБиржи превысил отметку 2300 пунктов впервые за полторы недели

Индекс МосБиржи превысил отметку 2300 пунктов впервые за полторы недели

Индекс МосБиржи, один из ключевых российских фондовых индикаторов, в понедельник впервые за полторы недели превысил рубеж 2300 пунктов на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и продолжения переговорного трека по украинскому урегулированию.

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