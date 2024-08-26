Туроператор TUI попал под огонь критики после конфликта вокруг Северного Кипра

В последние дни крупнейший европейский туроператор TUI столкнулся со скандалом после того, как его сотрудники получили электронное письмо с сообщением о том, что они прекратят рекламировать и продавать экскурсии в северную часть Кипра.
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