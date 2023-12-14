Матвиенко рассказала, от чего у нее мурашки

Валентина Матвиенко, спикер СФ — Еду в машине на работу, интернет включаю и слышу песню «Встанем». Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу! Юрий Борисов, глава «Роскосмоса» — Бизнес сегодня не может жить без космических услуг, а что касается культуры и космоса — пожалуй, это зашито в наш генофонд на уровне ДНК.