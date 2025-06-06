Новый запрет вводят в России — на ставки в казино и у букмекеров

Самозапрет аналогичный самозапрету на кредиты — на участие в азартных играх, включая ставки в казино, тотализаторах и букмекерских конторах — вводится в России Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
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