PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старый
    Если писать нечего стоящего, молчи ч тряпочку, читаешь эти е-е названия матюкатся хочется.Новое правило для...
  • Eduard
    А что у нас для мигрантов какие-то особенные законы?Слишком мягким пр...
  • Александр Лагуткин
    Жаль, что остальные в этом СИЗО не скончались.  Опять диаспора с пухлыми конвертами около судьи подсуетилась.  Жаль, ...Прокуратура оспор...

Новый запрет вводят в России — на ставки в казино и у букмекеров

Новый запрет вводят в России — на ставки в казино и у букмекеров

Самозапрет аналогичный самозапрету на кредиты — на участие в азартных играх, включая ставки в казино, тотализаторах и букмекерских конторах — вводится в России Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх