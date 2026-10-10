Один закон для всех: почему этнические анклавы угрожают правовому единству России

Россия исторически является многонациональной страной, и это её безусловная сила. Однако в последние годы всё чаще поднимается тема, о которой ранее предпочитали говорить шёпотом или маскировать эвфемизмами: формирование этнических анклавов и связанных с ними преступных группировок.
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В многонациональном, многоконфиссиональном государстве , закон должен быть как кувалда Вагнера. Иначе территория государства распадётся на осколки... Что верно то верно...
Понаехавшие в РФ хотят жить по законам своих гор , степей , шариата. То есть лезут в чужой монастырь со своим уставом. Россияне же должны жить по Конституции РФ. Извечный наш вопрос : ЧТО ДЕЛАТЬ ?
А способ один-уничтожать чурбанов не зависимо от того есть ли у них российский паспорт.
Любая попытка построить «государство в государстве», даже в масштабах одного района, рынка или строительной площадки, будет пресекаться с максимальной жёсткостью, ибо компромиссы с преступностью всегда ведут к эрозии государственности. -----И ЧТО ??? МОРЕ ЗАКОНОВ НА ПРИНИМАЛИ ЧТО БЫ ОНИ НЕ РАБОТАЛИ ??? ОДНО ОДНОЗНАЧНО ЗАХОТЕЛИ САУДИТЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ --ЗАХОЧЕТ ВЛАСТЬ РЕШИТ ..А ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТ ЗНАЧИТ УСТРАИВАЕТ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОБЛЕМЕ С МИГРАНТАМИ ....ПРИКРЫВАЯСЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ( И ВТОРЫМ ПАСПОРТОМ В КАРМАНЕ ) ..ЕСЛИ ЧТО ПРЕДУПРЕДЯТ И СВАЛИТ СПОКОЙНО НА ***РОДИНУ К СВОИМ ТИПА К ЧУБАЙСУ ***
«.... почему этнические анклавы угрожают правовому единству России ? » Потому что все эти анклавы и диаспоры оборзели до невозможности от безнаказанности.
Потому что Законы в России не работают или направлены против интересов коренных россиян, в угоду ОПГ- диаспорам
С ЗЕМЛЯЧЕСТВАМИ (зачастую путаемыми с диаспорами) разбираться надо! ДИАСПОРА сама по себе - не ОРГАНИЗАЦИЯ, а СОВОКУПНОСТЬ живущих совместно иностранцев! Организацией является не диаспора, а СТРУКТУРИРУЮЩЕЕ её ЗЕМЛЯЧЕСТВО !!! Понятнее всего аналогия: "государство - население"! Население само по себе аморфно, а структурирует его организованное государство! Поэтому и ОПГ может быть не неорганизованная диаспора, а ОРГАНИЗОВАННОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО !!! Ведь "ОПГ" и расшифровывается, как "ОРГАНИЗОВАННАЯ преступная группировка"! И членом ОПГ представитель диаспоры становится не тогда, когда он что-то совершает, а когда за него признающее его "своим" землячество его "отмазывать" (коррупционным путём) начинает!
Вообще мне кажется - в мигрантской проблеме больше виноваты не сами "незаменимые специалисты", и даже не землячества, А ТОТ, КТО ИХ У НАС УСТРАИВАЕТ !!! ЗАКОНЫ О ПРИЁМЕ НА ДОЛЖНОСТЬ МЕНЯТЬ НАДО !!!