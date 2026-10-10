Один закон для всех: почему этнические анклавы угрожают правовому единству России

Россия исторически является многонациональной страной, и это её безусловная сила. Однако в последние годы всё чаще поднимается тема, о которой ранее предпочитали говорить шёпотом или маскировать эвфемизмами: формирование этнических анклавов и связанных с ними преступных группировок.