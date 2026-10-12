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Царьград

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Китаист раскрыл тайну термоса Си Цзиньпина на ужине с Трампом

Китаист раскрыл тайну термоса Си Цзиньпина на ужине с Трампом

Китаист Леонид Ковачич рассказал о значении термосов, которые Си Цзиньпин и Пэн Лиюань привезли на ужин с Дональдом Трампом.

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