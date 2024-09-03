Сотрудники ГАИ дежурят на пешеходных переходах Петрозаводска

Водителей карельской столицы попросили быть внимательными в начале учебного года Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска в первые дни нового учебного года дежурят на пешеходных переходах, расположенных рядом с образовательными учреждениями.
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