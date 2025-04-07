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Квартира, дом, дача

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Как организовать шкаф-гардеробную без возведения стен

Как организовать шкаф-гардеробную без возведения стен

Иногда нет возможности сделать отдельную комнату-гардеробную, но совсем не хочется обычный шкаф. В этом случае есть несколько вариантов, которые можно реализовать в обычной квартире без дополнительного строительства.

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