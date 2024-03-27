На Урале из окна выпал трёхлетний малыш

Трехлетний малыш выпал из окна в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле из окна выпал трёхлетний ребёнок. По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», в очередной раз причиной стала слабо закреплённая москитная сетка.
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