БлокнотРУ Владимир Зеленский, просроченный президент, узурпировавший власть на Украине, крайне нервничает.
Зеленский: "Я сильный лидер, Путин боится меня"
Комментарии
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Александр Николаевич
ЧУЧЕЛО огородное, нелепо попавшее во власть. Народ прочухайтесь! Если наш Президент, даже если ответит по телефону этому пианисту, -много потеряет, НО ОН этого ни когда не сделает.
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5 час.
Леонид Руси
Клоун не может быть лидером в принципе... Ну если только в цирке... А играть роль лидера и быть лидером... это разные миссии... Путин посвящённый и офицер, а Зеля фигляр обнюханный. И чего такого дал жидёнок Окраине, кроме смертей, разрухи и голода? Шибздик одержимый бесом возомнил, что он Наполеон? А тот плохо кончил...
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5 час.
v2794 Валерий
Что бы не было страшно, его нужно посадить в клетку и возить по городам. Плевать в него и сморкаться можно, даже нужно. Страна большая, к сожалению не все успеют - утонет.
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5 час.
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