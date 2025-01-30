Зеленский: "Я сильный лидер, Путин боится меня"

Александр Николаевич ЧУЧЕЛО огородное, нелепо попавшее во власть. Народ прочухайтесь! Если наш Президент, даже если ответит по телефону этому пианисту, -много потеряет, НО ОН этого ни когда не сделает.

Леонид Руси Клоун не может быть лидером в принципе... Ну если только в цирке... А играть роль лидера и быть лидером... это разные миссии... Путин посвящённый и офицер, а Зеля фигляр обнюханный. И чего такого дал жидёнок Окраине, кроме смертей, разрухи и голода? Шибздик одержимый бесом возомнил, что он Наполеон? А тот плохо кончил...