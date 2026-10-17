Наблюдая за динамикой валютных торгов на Московской бирже, невольно ловишь себя на мысли, что рынок снова оказался во власти сразу нескольких мощных факторов.
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