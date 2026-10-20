ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Офису главы киевского режима Владимира Зеленского стало известно, что правоохранители США получили сведения о сотрудничестве киевского режима с мексиканскими наркокартелями, сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
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