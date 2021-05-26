Как выяснилось, это не связано с возведением высоток. Хотя не все с этим согласны. На территории, относящейся к домам по улице Георгия Димитрова, 76 и по проспекту Кирова, 399а, необходимо провести аварийный ремонт труб холодного водоснабжения.