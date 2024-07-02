Самопальный инструмент под сложные задачи Пулемёт ПКZ. Вот что о своём творении говорит сам его создатель – Андрей Малков (позывной – «Лаби»).
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Самопальный инструмент под сложные задачи Пулемёт ПКZ. Вот что о своём творении говорит сам его создатель – Андрей Малков (позывной – «Лаби»).
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