FT: место заседаний Верховной Рады перенесли из-за риска новых ударов «Орешником»

Здание украинского парламента находится в правительственном квартале Киева, который в настоящее время усиленно охраняется, вместе с кабинетами министров, администрацией президента и Национальным банком, отмечает FT.
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