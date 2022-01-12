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Реквием по небесной сотне. После Казахстана - Украина.

Реквием по небесной сотне. После Казахстана - Украина.

Если мятеж в Казахстане будет подавлен в ближайшее время, причем при молчаливом согласии США, ЕС, Китая и других центров силы (собственно, как все сейчас и происходит), то это плохая новость для киевского режима и националистической Украины.

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