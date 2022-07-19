"Многие ждали": новый мост совсем скоро появится в центре города в Приморье

"Многие ждали": новый мост совсем скоро появится в центре города в Приморье

Жителя Приморья рассказали о новом крупном мосте, который совсем скоро появится в центре Артема. Как уточняется в Telegram — канале newsartema (12+), сооружение запустят уже в августе.

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