Неужели Россия выдыхается, и совсем скоро наступит коренной перелом?

Статья не о чем, автор не задумывается что обстреливают российскую территорию что гибнут люди. Чем дольше, тем больше погибнет наших бойцов.

Игорь Кузнецов

Начинаются причитания - затягивание СВО приводит к жертвам, в том числе среди мирного населения... А кто посчитает возможные жертвы при активизации наступательных операций на ВСУ? И что, будет меньше террористических актов и обстрелов гражданских объектов? Будет больше, есть оправдание - обороняются от агрессора, получат западные дальнобойные системы в достаточном количестве...