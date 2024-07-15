Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Неужели Россия выдыхается, и совсем скоро наступит коренной перелом?

Неужели Россия выдыхается, и совсем скоро наступит коренной перелом?

Именно так считают некоторые "эксперты" на Западе. Более того, по их мнению, Россия уже начинает проигрывать.

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Комментарии
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Дмитрий
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13 час.
Николай _
Статья не о чем, автор не задумывается что обстреливают российскую территорию что гибнут люди. Чем дольше, тем больше погибнет наших бойцов.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Начинаются причитания - затягивание СВО приводит к жертвам, в том числе среди мирного населения... А кто посчитает возможные жертвы при активизации наступательных операций на ВСУ? И что, будет меньше террористических актов и обстрелов гражданских объектов? Будет больше, есть оправдание - обороняются от агрессора, получат западные дальнобойные системы в достаточном количестве...
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12 час.

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