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В офисе Зеленского заявили, что россияне первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ

В офисе Зеленского заявили, что россияне первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ

Если украинским войскам разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ, то россияне об этом узнают первыми, заявил в беседе с «РБК Украина» пресс-секретарь офиса украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну да, а Никифоров первый узнает, что бывает когда прилетит Сармат или Кинжал.
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