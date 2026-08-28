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Разбитые надежды и эмоции на грани: какой путь прошел чемпион мира Александр Галлямов

Разбитые надежды и эмоции на грани: какой путь прошел чемпион мира Александр Галлямов

Долгое время за чемпионом мира 2021 года Александром Галлямовым сохранялась репутация железного профессионала, умеющего держать себя в руках в любой ситуации.

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