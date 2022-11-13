НБА признала, что Клэй Томпсон сфолил при постановке заслона перед решающим трехочковым Стефена Карри

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах в матче между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (106:101), судьи пропустили фол в нападении у защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона на Айзеке Окоро.
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