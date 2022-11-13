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НБА признала, что Клэй Томпсон сфолил при постановке заслона перед решающим трехочковым Стефена Карри

НБА признала, что Клэй Томпсон сфолил при постановке заслона перед решающим трехочковым Стефена Карри

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах в матче между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (106:101), судьи пропустили фол в нападении у защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона на Айзеке Окоро.

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