На Урале потеплеет

Эта рабочая неделя в Свердловской области будет относительно теплой. Как сообщает Уральский гидрометцентр, накануне на Европейскую территорию России вступил новый атлантический циклон, и Уральский регион оказался в его восточной периферии, эта ситуация сохранится большую часть рабочей недели.