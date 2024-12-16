На Урале потеплеет

Эта рабочая неделя в Свердловской области будет относительно теплой. Как сообщает Уральский гидрометцентр, накануне на Европейскую территорию России вступил новый атлантический циклон, и Уральский регион оказался в его восточной периферии, эта ситуация сохранится большую часть рабочей недели.
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