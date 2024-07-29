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Пригожин жив — сейчас он дает показания? Почему на самом деле задержан экс-заместитель главы МО РФ Булгаков

Пригожин жив — сейчас он дает показания? Почему на самом деле задержан экс-заместитель главы МО РФ Булгаков

 Автор: Мария Баранова Сегодня 10K прочитали Бывшего заместителя главы Минобороны РФ, Героя России Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции и подозревают в создании системы поставок в Вооруженные силы России некачественных продуктов по завышенной стоимости.

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Комментарии
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Владимир Лазарев
Бойцы воевали, а он деньги собирал
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59 мин.
Александр Гривцов
Помотросят и отпустят
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56 мин.
СХ
Сергей Хачатурян
Советская власть вам не нравилась?! 37-й год вам не нравился?! Ну, так теперь заглохните и жрите, что дают!&quot;
Ответить
27 мин.

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