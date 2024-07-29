Пригожин жив — сейчас он дает показания? Почему на самом деле задержан экс-заместитель главы МО РФ Булгаков

Автор: Мария Баранова Сегодня 10K прочитали Бывшего заместителя главы Минобороны РФ, Героя России Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции и подозревают в создании системы поставок в Вооруженные силы России некачественных продуктов по завышенной стоимости.
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