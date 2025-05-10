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Мода и Шоу-бизнес

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Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Бондарчук

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России Наталью Бондарчук, отметив ее талант превратить любую роль в «шедевр киноискусства», а также популярность режиссерских работ актрисы.

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