Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Бондарчук

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России Наталью Бондарчук, отметив ее талант превратить любую роль в «шедевр киноискусства», а также популярность режиссерских работ актрисы.
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