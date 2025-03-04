Раненый штурмовик в одиночку две недели удерживал российскую позицию

Штурмовик 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение.
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